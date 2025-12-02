Россияне застряли на Шри-Ланке из-за мощнейших наводнений и оползней

Пока одни не могут улететь, другие, наоборот, — вернуться. Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней.

Жертвами удара стихии стали более трехсот человек, наших соотечественников среди пострадавших не числится. Трудности у путешественников не только с дорогой домой. Некоторые не смогли добраться до отелей.

А тем, кто уже находится на курорте, приходится вместе с персоналом спасать имущество. По этим кадрам можно понять, что ни о каком отдыхе сейчас не может идти и речи.

Наводнение затронуло не только Шри-Ланку. Пострадали Индонезия, Малайзия и Таиланд. Только погибших там уже более 800 человек. В условиях столь масштабного бедствия власти просто бессильны.

