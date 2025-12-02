Россияне застряли на Шри-Ланке из-за мощнейших наводнений и оползней

Эфирная новость 53 0

Стихийное бедствие затронуло и другие страны Юго-Восточной Азии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gayan Sameera; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пока одни не могут улететь, другие, наоборот, — вернуться. Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней.

Жертвами удара стихии стали более трехсот человек, наших соотечественников среди пострадавших не числится. Трудности у путешественников не только с дорогой домой. Некоторые не смогли добраться до отелей.

А тем, кто уже находится на курорте, приходится вместе с персоналом спасать имущество. По этим кадрам можно понять, что ни о каком отдыхе сейчас не может идти и речи.

Наводнение затронуло не только Шри-Ланку. Пострадали Индонезия, Малайзия и Таиланд. Только погибших там уже более 800 человек. В условиях столь масштабного бедствия власти просто бессильны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
«Полностью выпотрошена»: санкции против России ударили по экономике Германии
8:26
Григорьев-Аполлонов поприветствовал со сцены пришедшую на концерт «Иванушек» маму Игоря Сорина
8:08
«Не ждите»: невеста Лепса заявила об отмене свадьбы
8:00
Магнитофон из прошлого и сюрприз от Мизулиной: как SHAMAN отметил день рождения
7:51
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за мощнейших наводнений и оползней
7:30
«Град» против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Льву Лещенко вручили платиновый диск за песню «День Победы»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео