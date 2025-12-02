В Приморье шестиклассница заказала студентам избиение своих одноклассников

В городе Фокино ученица шестого класса заказала студентам избиение ее одноклассников. Следственный комитет по Приморскому краю начали доследственную проверку после появления в соцсетях информации о жестоком нападении на школьников. Об этом сообщает «Вести: Приморье».

Группа из шести молодых людей в возрасте 17-18 лет подкараулила после уроков двоих шестиклассников — братьев-близнецов. Юноши довели мальчиков до магазина рядом со школой, после чего начали избивать. Отмечается, что активно бил только один участник нападения, студент местного колледжа.

В региональной прокуратуре уточнили, что 25 ноября 2025 года этот же молодой человек избил еще одного 12-летнего школьника. До четвертой предполагаемой жертвы он добраться не успел — вмешались сотрудники полиции.

Мама пострадавших детей, Елена, рассказала, что один из ее сыновей оказался в больнице во Владивостоке. У него обнаружили два перелома носа со смещением, сильный ушиб глаза, повреждения зубов — сломан передний и сколы на верхних и нижних. Второму мальчику наносили удары по голове; после нападения он не мог посещать занятия.

Выяснилось, что расправу над мальчиками заказала их одноклассница. Девочка рассказала студентам колледжа, что одноклассники обижают ее. После произошедшего она утверждала, что всего лишь шутила.

Следователи устанавливают обстоятельства и всех участников инцидента. По завершении мероприятий будет принято процессуальное решение. Руководство следственного управления держит ситуацию на контроле.

