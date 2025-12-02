Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент посещает мероприятие ежегодно.

Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин выступает на планерной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит 2–3 декабря 2025 года в Москве. Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Посещая мероприятие в прошлом году, российский лидер отметил, что задача России — долгосрочный и устойчивый экономический рост.

«Наша задача — закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышения производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития», — заявил президент в 2024 году.

Владимир Путин выступает на Инвестиционном форуме ВТБ ежегодно.

Кроме того, во вторник состоится встреча российского лидера и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Как ранее заявлял госсекретарь Марко Рубио, она должна стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта на Украине.

