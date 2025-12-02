Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин выступает на планерной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит 2–3 декабря 2025 года в Москве. Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Посещая мероприятие в прошлом году, российский лидер отметил, что задача России — долгосрочный и устойчивый экономический рост.

«Наша задача — закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышения производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития», — заявил президент в 2024 году.

Владимир Путин выступает на Инвестиционном форуме ВТБ ежегодно.

Кроме того, во вторник состоится встреча российского лидера и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Как ранее заявлял госсекретарь Марко Рубио, она должна стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта на Украине.

