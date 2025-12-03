Сильная мама: психолог дала советы, как женщинам избежать выгорания

Психолог Мария Коновалова: объясняйте ребенку причину своих эмоций

К середине учебного года мамы устают не меньше детей. В беседе с aif.ru клинический психолог Мария Коновалова дала советы, как женщинам избежать выгорания.

По мнению специалиста, чтобы материнство приносило радость, в первую очередь нужно найти человека, который из раза в раз будет повторять: «Ты достаточно хорошая мама!». В идеале, как отметила Коновалова, это должен быть отец ребенка. Однако такую роль могут взять на себя и родители женщины.

Психолог также посоветовала как можно чаще взаимодействовать с детьми. Например, можно петь или рисовать вместе с ребенком.

«Откажитесь от просмотра телефона в пользу активностей. Ваше сердце будет безмятежно счастливо от творческого процесса», — пояснила эксперт.

Очень важно, по словам Коноваловой, при выборе решения по отношению к ребенку не колебаться. Как подчеркнула врач, никто не знает, как правильно растить детей. Поэтому не могут критиковать ваши поступки. При этом ребенок будет видеть уверенную маму, и это даст ему чувство безопасности.

Помимо этого, чтобы избежать выгорания, психолог рекомендовала женщинам, например, каждый вечер устраивать антистрессовые процедуры. А завершить день следует массажем. К этому расслабляющему занятию можно подключить даже детей.

«Примите идею о том, что материнство — это любовь, забота и поддержка!», — подытожила Коновалова.

