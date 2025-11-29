Незаметный убийца: как стресс сокращает жизнь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Психологическое напряжение вызывает физиологические заболевания.

Как стресс влияет на здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Куперштейн: стресс приводит к серьезным заболеваниям и сокращает жизнь

Стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Негативные психологические факторы способствуют развитию реальных физиологических заболеваний. Об этом Газете.ру рассказала клинический психолог Елена Куперштейн.

Стресс доставляет не просто эмоциональный дискомфорт, но и сопровождается выработкой гормонов экстренного реагирования — адреналина и норадреналина, из-за чего страдают органы и системы организма.

В классическую семерку психосоматических недугов, определенную еще в 1930-х годах, входит гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, язвенный колит, язва двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, гипертиреоз (тиреотоксикоз) и ревматоидный артрит.

Позже ученые пополнили список мигренью, синдромом раздраженного кишечника, радикулитом, псориазом, хроническим панкреатитом и кишечными коликами. Постоянный стресс может поставить под удар сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы — в зависимости от того, что у пациента наиболее ослаблено, подчеркнула Куперштейн.

Также постоянное напряжение сокращает жизнь. Стресс ускоряет износ нервной системы и снижает иммунитет, нарушает обмен веществ. Около двадцати дней в таком состоянии уменьшат продолжительность жизни на десять часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как снизить стресс в предпраздничной суете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

11:00
Идеальное время для прилета: как справиться с джетлагом
10:47
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье
10:36
В результате мощного циклона погибли 123 жителя Шри-Ланки
10:21
Незаметный убийца: как стресс сокращает жизнь
10:05
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
10:00
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео