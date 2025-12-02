Перевозивший растительное масло танкер атаковали в Черном море: что известно

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Инцидент произошел 2 декабря.

В Черном море был атакован российский танкер

Фото: 5-tv.ru

В Черном море вновь атакован российский танкер

Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, с грузом подсолнечного масла, 2 декабря подвергся атаке беспилотника в Черном море. Это произошло в 80 милях от побережья Турции. Подробнее об инциденте в подборке 5-tv.ru.

Что известно об атаке на танкер

Беспилотник атаковал корабль с российским флагом рано утром. В результате судно получило небольшие повреждения. При этом водотечности корпуса не обнаружено. С экипажем, состоящим из 13 человек, все в порядке. Их жизням ничего не угрожает. После атаки танкер продолжил движение своим ходом к турецкому порту Синоп.

Это уже не первый подобный инцидент в акватории Черного моря за последние дни. До этого, 28 ноября, атаке беспилотников подвергся танкер Virat под флагом Гамбии. По данным газеты Guardian, украинские спецслужбы причастны к этому случаю.

Как отреагировали официальные лица

После серии атак на танкеры в акватории Черного моря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание угроз безопасности мореходству у побережья его страны — недопустимо. Анкара, как добавил политик, отправит всем сторонам «соответствующие предупреждения».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также осудил действия Украины. Он уверен: атаки на танкеры неразумны. Кроме того, они могут привести к экологической катастрофе. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что удары по гражданской инфраструктуре запрещены законом.

Как отреагировал Кремль

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников на танкеры в акватории Черного моря, заявил, что подобные действия лишь показывают суть киевских властей.

«Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры, это практика, которая продолжается. <…> Тем более это посягательство на суверенитет Турецкой Республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. <…> Это лишний раз показывает суть киевского режима», — сказал Песков, добавив, что Россия принимает все меры по защите своих объектов инфраструктуры в Черном море.

