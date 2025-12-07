«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе

The Guardian: Санта-Клаусы вспомнили самые забавные случаи на работе

Профессиональные Санты, работающие в торговых центрах, школах и на благотворительных мероприятиях, поделились историями, которые происходят с ними в декабре — когда дети готовы проверять на прочность и бороду, и выдержку, и чувство юмора. Их слова приводит The Guardian.

«Морская свинка прыгнула мне в бороду»

Один Санта рассказал, что маленькая девочка принесла на встречу морскую свинку. Животное вырвалось из рук хозяйки и «нырнуло прямо в бороду», после чего взрослые несколько минут пытались его оттуда достать.

«Ребенок висел на моей бороде»

Другой артист признался, что однажды обнаружил двухлетнего ребенка, буквально висящего на его бороде. Он шутит, что «борода прошла краш-тест».

«Я — раста Клаус, двоюродный брат Санты»

А другой Санта придумал образ «раста Клауса», чтобы развеять сомнения детей.

«Один мальчик сказал, что я не настоящий. Я ответил, что я двоюродный брат Санты и работаю на него. Он поверил — у нас же одинаковые белые бороды», — вспомнил мужчина.

«Я застревал в костюме, но не в дымоходе»

Некоторые признались, что больше всего боятся не детей, а собственных костюмов: «В туалет в этом наряде — настоящее приключение». Один профессионал не любит шутливую песню про Санту, застрявшего в дымоходе.

«Это случилось всего один раз!» — смеется он.

«Санта — это сила: дети начинают говорить»

Самые трогательные случаи происходят в больницах. Один Санта рассказал, как к мальчику, который после аварии не разговаривал полгода, он пришел в палату.

«Когда мы начали общаться, в комнате наступила тишина, а родители заплакали. Это первый раз за шесть месяцев, когда он заговорил», — вспоминает Санта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.