«Мозги промываются»: Надежда Бабкина об украинских песнях в своем репертуаре

Дарья Орлова
Артистка провела детство в деревне на юге России, где познакомилась со множеством культур.

Украинские песни в репертуаре Надежды Бабкиной

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Надежда Бабкина не убрала из репертуара украинские песни

В репертуаре народной артистки России Надежды Бабкиной есть украинские песни. Об этом она рассказала в программе Вячеслава Манучарова.

Артистка отметила, что провела свое детство в деревне в Астраханской области. В этом месте жили представители множества культур: от дагестанцев до сибиряков.

«Все-таки Астраханская область, юг России. Она граничит со многими странами и по сей день. Там кого только не было. Там жили и дагестанцы, и чеченцы, и татары, и калмыки, и украинцы, белорусы, сибиряки. И диалектики было немерено, огромное количество», — поделилась Бабкина.

По словам певицы, у украинской музыки есть примечательная черта — множество интересных, многогранных мелодий.

«Украинская культура очень богата мелосом. Мелодии фантастические. Папа любил петь», — вспомнила Бабкина.

В России многие люди уважают украинскую музыку. При этом российские песни многими украинцами воспринимаются враждебно. По словам Бабкиной, объяснение у этой тенденции простое — пропаганда.

«Конечно, пропаганда. Мозги промываются», — заявила артистка.

Она отметила, что ей довелось побывать на выставке, посвященной дню сельскохозяйственного работника. Там она вспомнила, как сбор урожая когда-то был весомой частью ее жизни.

«Папа был председателем колхоза, и посевные, и сборочные — все это было в нашем доме. Мы собирали ему такой вот узелочек, еды накладывали и тащили с братом на поля, где производилась вся эта работа», — рассказала артистка.

