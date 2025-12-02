Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 16 0

Известный музыкант, работавший с Трэвисом Баркером, скончался во Флориде.

Умер американский эмо-рэпер Poorstacy

Фото: © Getty Images/Daniel Boczarski / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский эмо-рэпер Poorstacy (настоящее имя — Карлито Милфорта. Прим. ред.) скончался во Флориде в возрасте 26 лет. Об этом сообщило издание TMZ.

«Причина смерти неясна, но фанаты в соцсетях считают, что он мог покончить жизнь самоубийством», — пишет TMZ.

Артист провел 10 дней в отеле города Бока-Ратон в компании женщины и ребенка, утром 29 ноября его госпитализировали, где позже констатировали смерть.

Poorstacy был известен смешением жанров эмо-рэпа и панк-рока, а также сотрудничеством с продюсером и барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Одной из его самых заметных работ стало участие в создании саундтрека к фильму «Билл и Тед снова в деле», который был номинирован на премию «Грэмми».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что французская актриса Лизе Бурден умерла за два дня до своего 100-летия. Она была одной из самых заметных моделей и артисток середины XX века.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

21:01
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки войск
21:00
«Стала сразу многодетным родителем»: Надежда Бабкина о роли театра в своей жизни
20:53
Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет
20:43
Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау
20:36
Китай введет налог на презервативы для повышения рождаемости
20:28
«Хочешь хорошо — сделай сам»: певец Илья Колунов откроет в Подмосковье ЗАГС

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео