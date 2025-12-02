Французская актриса Лизе Бурден умерла за два дня до своего 100-летия

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Она была одной из самых заметных моделей и артисток середины XX века.

Умерла французская актриса Лизе Бурден

Фото: © Getty Images/Archivio Federico Patellani / Contributor

Французская актриса Лизе Бурден скончалась на 99-м году жизни, не дожив всего два дня до своего столетнего юбилея. Она умерла у себя дома в Лабастид-д’Арманьяк. Об этом сообщил телеканал THR.

«Лизе Бурден, ведущая французская модель 1940-х и 1950-х годов, которая стала актрисой и снялась вместе с Гэри Купером, Одри Хепберн и Морисом Шевалье в фильме Билли Уайлдера „Любовь после полудня“, умерла в возрасте 99 лет», — отмечается в публикации.

Бурден родилась 30 ноября 1925 года в Нерис-ле-Бен. Сначала она строила карьеру как модель, однако в 1950-е перешла в киноиндустрию. Будучи обладательницей каштановых волос и голубых глаз, она сыграла в нескольких заметных фильмах, включая «Девушку с реки» (1954) с Софи Лорен и «Это случается в Риме» (1955) с Линдой Дарнелл и Витторио Де Сикой. В 1957 году актриса исполнила роль редактора модного журнала, переживающего нервный срыв, в картине «Бессовестное увольнение», где ее партнером стал Эдди Константин.

