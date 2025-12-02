Еще одна работа для роботов: медосмотры самозанятых таксистов будет проводить ИИ

Для самозанятых хотят изменить условия работы в такси. Им могут отменить ежедневные предрейсовые медосмотры. Чтобы проверять всех водителей ежедневно не хватает ни врачей, ни инфраструктуры. Поэтому авторы проекта предлагают разделить профессиональных перевозчиков и частных. И как раз для последних упростить процедуру. Вплоть до того, что осмотр будет проходить дистанционно. Как это может сказаться на пассажирах, узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Душераздирающие крики ребенка в Екатеринбурге, в его отца только что выстрелил из травмата водитель такси. Конфликт завязался еще во время поездки, пассажир был пьян. У водителя лопнуло терпение.

Несмотря на эту и сотни других подобных историй, контроль за физическим и эмоциональным состоянием водителей такси почему-то решили ослабить. Медицинские предрейсовые осмотры предлагают отменить в их традиционном формате пока только для частников.

«Проблема в том, что медицинские осмотры на сегодняшний день невозможно провести со всеми водителями. И это все знают. Но просто закрывая глаза, к сожалению, у нас нет такого количества пунктов, у нас нет такого количества врачей и даже фельдшеров, которые могли бы провести этот осмотр в необходимом объеме. Даже для профессиональных водителей, я уж не говорю про самозанятых на собственных машинах», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Но именно самозанятых водителей такси подавляющее большинство. Только по примерным оценкам, на своем личном транспорте подрабатывают около пяти миллионов человек, и соблюдать весь регламент им сложно.

«На сегодняшний день как самозанятый проходить предрейсовый осмотр достаточно тяжело, соблюдая закон. Вот поэтому… Сейчас большинство таксистов, это не секрет, конечно, они получают путевые листы на несколько дней вперед. Заключая договор с парками, либо с определенными организациями, то есть они, вполне возможно, проходят этот осмотр, но не каждый день», — отметил самозанятый таксист Андрей Сайкин.

Ежедневные поездки в таксопарк, ожидание приема и заполнение путевых листов для многих — трата времени и денег. Неудивительно, что частники поддерживают возможное избавление от этих процедур.

«Измерение температуры, давления, пульса, проверка алкотестером — процедура занимает пару минут. И в этом кабинете ее проходят до 500 водителей ежедневно», — сообщила корреспондент.

Личные встречи с медработниками инициаторы законопроекта предлагают заменить онлайн-осмотрами. Например, с помощью искусственного интеллекта. Так, чтобы водитель сел перед камерой, представился, а система анализировала бы реакцию его зрачков. Но точно ли нейронка сможет распознать любое состояние пациента — вопрос.

«Наркотическое можно, психоэмоциональное не особо», — отметила вопросом специалист по предрейсовому осмотру Марина Жилкина.

Да и где гарантия, что за руль сядет тот же человек, что и пришел на дистанционный осмотр? Опять-таки, сколько стоят такие системы?

«Рассказывают, что такой прибор будет стоять чуть ли не на каждой автозаправочной станции, и водитель, выйдя из дома, доезжает до ближайшей заправки, там проходит дистанционный медицинский осмотр и заступает на смену. Но, естественно, так не будет», — полагает представитель общественного совета по развитию такси по северо-западному федеральному округу Андрей Белов.

И если мегаполис вроде Москвы и Петербурга еще сможет потянуть новое оборудование, то оснастить приборами другие субъекты, возможно, неподъемная нагрузка для региональных бюджетов.

«Правильно все-таки организовывать пассажирские перевозки с точки зрения безопасности на транспорте по классическому способу автопарка. Когда есть железный парк, когда есть сотрудники, которые работают в штате водителей, когда они проходят каждое утро предрейсовый контроль. Да, это сложнее, но это позволяет обеспечить полную безопасность», — заявила эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн.

Тем не менее перенос медосмотров в онлайн-формат, возможно, — первый шаг на пути к легализации всех водителей такси. Новый законопроект подразумевает также обязательное оформление самозанятости, внесение водителей в специальный реестр частников, страхование, в том числе и пассажиров. Выгода для государства налицо — плюс 49 миллиардов рублей в виде налогов ежегодно. А вот для пассажиров осмотренный нейросетью водитель, возможно, станет еще одним риском в поездке.

