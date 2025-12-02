Нидерланды готовятся закрыть центры размещения украинцев

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Беженцам предложат временный вид на жительство, но жилье им придется искать самим.

Фото: 5-tv.ru

Правительство Нидерландов намерено свернуть работу центров для размещения граждан Украины. Как сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра по вопросам миграции и убежища Мону Кайзер, в стране готовятся к поэтапному закрытию этих объектов.

«Мы планируем закрыть эти центры как можно скорее, поскольку программа приема украинских беженцев в ЕС завершится в 2027 году», — заявила она.

По данным издания, сегодня в подобных учреждениях проживает около трех четвертей украинцев, находящихся на территории королевства. Власти намерены оформить для 135 тысяч человек временный вид на жительство сроком на три года, однако жители должны будут самостоятельно решать вопрос с проживанием. Организации, которые оказывают поддержку беженцам, предупреждают, что доступных вариантов размещения явно недостаточно.

До этого сообщалось, что Амстердам рассматривает инициативу обязать украинских граждан оплачивать аренду жилья и взносы на медицинское страхование. Дополнительно с 2027 года планируется ввести специальный статус, который, по мнению правительства, должен способствовать возвращению приезжих на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы в Шотландии могут стать бездомными.

