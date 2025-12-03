«Мир открывался перед ним»: 11-летний актер Марецки погиб по дороге из школы

Диана Кулманакова
Юный польский артист известен по роли в военной драме «Белая храбрость».

В Польше погиб 11-летний актер Никодем Марецки

Фото: Кадр из х/ф «Белая храбрость». реж.:Марцин Кошалка, 2024 г.

В Польше 11-летний актер Никодем Марецки погиб по дороге из школы

В Польше 11-летний актер Никодем Марецки трагически погиб. Его сбил автомобиль вскоре после того, как он вышел из школьного автобуса. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в Щепановицах под Краковом. На место оперативно прибыли экстренные службы. Мальчика вертолетом санитарной авиации доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.

Марецки известен по роли в польской военной драме «Белая храбрость» (2024) режиссера Марцина Кошалки. Поставщик картины назвал смерть юного актера огромной утратой.

«Он был очень талантлив, и мир открывался перед ним», — сказал кинематографист.

Похороны Никодема Марецки состоятся уже сегодня — 3 декабря.

