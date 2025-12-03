Битва за наследство: женщина судится с родителями покойного мужа-гея*

SСМР: женщина судится с родителями покойного мужа-гея*

В Китае смерть 48-летнего топ-менеджера государственной компании привела к ожесточенному судебному разбирательству за наследство. В спор вступили его законная супруга, его бойфренд* и родители. Об этом сообщает South China Morning Post.

Покойный десять лет состоял в отношениях с врачом*, который на два года младше его. Однополые браки не признаются китайским законодательством. Поэтому на публике они выдавали себя за отца и сына.

В 2024 году в деревне, где жила мать умершего мужчины, начался снос домов, предполагающий выплату компенсации. Каждый член семьи имел право на выплату в размере около двух миллионов 300 тысяч юаней (около 25 миллионов рублей).

Чтобы увеличить размер выплат, покойный решил заключить фиктивный брак со старшей сестрой своего партнера*. В декабре того же года они зарегистрировали брак в тайне от родственников и не стали жить вместе. Вскоре после этого правительство добавило женщину к компенсационной квоте.

Через два месяца после свадьбы мужчина погиб, когда его велосипед столкнулся с автомобилем. Его смерть повлекла за собой выплату компенсаций и страховых возмещений.

Жена подала в суд на мать погибшего, отстаивая права законной супруги. Семья мужчины подала встречный иск в отношении супруги и бойфренда* сына, утверждая, что брак был «фиктивным» и заключен исключительно для получения компенсации.

Супруга настаивала, что причина регистрации отношений не влияет на его юридический статус, поскольку китайское законодательство признает брак недействительным только при наличии двоеженства, родственных связей или несовершеннолетия.

Суд постановил, что брак был законным, и предоставил женщине право унаследовать часть компенсации и имущества. Мать подала новую апелляцию. В Китае использование брака для получения государственной компенсации может быть приравнено к мошенничеству.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.