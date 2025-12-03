Нужно выстроить механизм: В ЦБ прокомментировали идею закона о запрете скидок на маркетплейсах

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Центробанк выразил готовность к диалогу с торговыми площадками.

Когда запретят скидки на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ЦБ высказались о возможности отложить проект закона о запрете скидок на маркетплейсах. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов.

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов», — подчеркнул в беседе с журналистами Гузнов.

Заместитель председателя отметил, что есть и иная позиция, представленная банками, которые работают внутри торговых площадок. Он подчеркнул, что ЦБ уже сформулировал свои предложения, и в ближайшее время появятся какие-то решения и варианты, направленные на корректировку действующего закона.

При этом ранее позиция ЦБ была более радикальна. Скидки от маркетплейсов, заявляли в Центробанке, создают «не совсем справедливую конкуренцию».

