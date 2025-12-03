Бизнес-империя в Краснодаре: как бывшие полицейские нажили три миллиарда рублей

Громкое дело рассматривает в эти минуты суд в Краснодаре. Генпрокуратура предъявила иск к двум бывшим сотрудникам полиции. По версии обвинения, супруги Александр и Ольга Семеновы параллельно службе в органах занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Пользуясь своим положением, они стали владельцами одного из крупнейших на Кубани торговых центров, гостиничного комплекса и других объектов недвижимости. Общая сумма активов оценивается в три миллиарда рублей. В подробностях дела разбиралась корреспондент «Известий» Надежда Егорова.

В Советском районном суде рассматривают резонансное дело. На скамье подсудимых оказались те, кто на протяжении долгих лет следил за порядком в регионе, — бывший начальник Управления внутренних дел Александр Семенов и его жена Ольга, экс-депутат гордумы и полковник милиции в отставке, а по совместительству — владелица строительной империи. Генеральная прокуратура подала иск о конфискации активов семьи бывших полицейских. Их имущество оценили в баснословные три миллиарда рублей.

Александр Семенов проработал в правоохранительных органах 33 года. С 2003 по 2011 год возглавлял Главное управление МВД по Краснодарскому краю. Карьера его супруги тоже была весьма успешной. Она 18 лет отслужила в органах внутренних дел, а последние годы была народным избранником.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, Семеновы выстроили целую бизнес-империю. Родственники и доверенные лица прикрывали их доходы, лишь формально числясь владельцами активов.

Ключевым активом в схеме обогащения стал земельный участок в Прикубанском районе Краснодара. Следствие детально восстановило цепочку: в 2005 году Семенов, используя административный ресурс, инициировал многоходовую операцию по переводу городской земли в собственность подконтрольных ему лиц.

Фактически — рейдерский захват. Со временем там появился шестиэтажный гостиничный комплекс «Екатеринодар» с 50 номерами люкс, 13 торговых точек на 3 тысячи «квадратов», автозаправка и база для строительной техники.

Помимо этих активов, семье принадлежит один из крупнейших на Кубани торговых центров. Видимо, этого было мало, и в 2008 году Ольга Семенова приобрела 29 элитных квартир в ЖК региона. А еще спустя год — провернула с мужем фиктивный развод.

Это было в 2017 году. Тогда еще несовершеннолетний сын экс-полицейских на папиной иномарке протаранил толпу дорожных рабочих, когда пытался уйти от погони ДПС. А спустя пять лет после трагедии мажор снова сел пьяным за руль. Хотел произвести впечатление на девушку, но не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево.

Пассажирка погибла. В этот раз избежать наказания Семенову-младшему не удалось. Ему вынесли суровый приговор — десять лет лишения свободы. Теперь оказаться за решеткой могут и его родители. В ноябре этого года Ольгу Семенову осудили за преступление трехлетней давности. В 2022 году она насильно уволила сотрудника своей фирмы. За самоуправство получила наказание — три года лишения свободы условно.

Генеральная прокуратура требует конфисковать их Семеновых в пользу государства. И вот супруги теперь уже вдвоем — на скамье подсудимых, рядом с ними — их партнеры и номинальные владельцы бизнеса. Если докажут, что Семеновы действовали сообща и Ольга помогала мужу скрывать активы — бывшие полицейские могут не только обеднеть, но и надолго отправиться за решетку.

