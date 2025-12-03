«Это и есть моя Родина»: Анита Цой рассказала, почему живет в России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Артистка много лет отдавал стране свою энергию и творчество.

Почему Анита Цой не уехала из России в 2022 году

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анита Цой: я не уехала из России, потому что здесь моя Родина

Народная артистка РФ Анита Цой призналась, что в отличие от многих коллег, решивших уехать после начала специальной военной операции в 2022 году, она даже не рассматривала такой шаг. Об этом певица заявила в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

Причина проста — семья, дом и любовь к собственному пространству, которое она называет настоящей Родиной.

«У меня здесь родители. У меня здесь муж. У меня здесь семья. Дом любимый, который я сама обустраивала. Фермочка моя, которую я каждый год обхаживаю. Это и есть моя Родина», — объяснила певица.

Далее артистка отметила, что считает себя человеком, который много лет отдавал стране свою энергию и творчество и продолжает это делать сейчас. По ее словам, от добра не уходят, тем более когда страна отвечает взаимностью: дом стоит, хозяйство приносит урожай, семья благополучно живет и растет.

Цой подчеркнула, что для нее невозможно представить, как можно все бросить и уехать за границу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
15:20
СК задержал первого замглавы администрации Нижнего Новгорода
15:13
ЕС пытается саботировать дипломатические усилия РФ и США по завершению конфликта на Украине
15:06
Путин принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний»
14:31
Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ
14:27
«Это и есть моя Родина»: Анита Цой рассказала, почему живет в России

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов
Участник банды Басаева приговорен к 9 годам за нападение на военных в Дагестане
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео