До лампочки: жена попросила одну вещь в брачную ночь и довела мужа до нервного срыва

Диана Кулманакова
Он ушел и преодолел 135 километров пешком до соседнего населенного пункта.

В Индии жена в брачную ночь и довела мужа до нервного срыва

India Today: жена попросила одну вещь в брачную ночь и довела мужа до нервного срыва

В Индии мужчина пропал на пять дней в первую брачную ночь. Он ушел из дома из-за сильного психологического стресса, вызванного просьбой молодой жены. Об этом сообщает India Today.

В первую брачную ночь, когда мужчина вошел в комнату, жена попросила его принести лампочку поменьше, поскольку свет был слишком ярким. Он вышел за лампочкой и не вернулся.

Всю ночь семья ждала, но тщетно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину возле канала Ганга, что заставило полицию вызвать водолазов для поисков.

На следующее утро должны были состояться свадьбы двух сестер пропавшего мужчины. Поскольку от брата не было никаких вестей, обе церемонии прошли не так радостно, как всем хотелось.

Прорыв в поисках произошел, когда мужчина сам позвонил родственникам и сообщил, что находится в Харидваре. Семья и полиция немедленно отправились за ним.

Во время допроса мужчина объяснил, что разнервничался перед своей женой и почувствовал себя подавленным, что вызвало у него сильный стресс. Не сказав никому ни слова, он ушел, пешком преодолел 135 километров и добрался до Харидвара.

До лампочки: жена попросила одну вещь в брачную ночь и довела мужа до нервного срыва

