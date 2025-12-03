В Новосибирске ударивший пенсионерку курьер лишился работы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Компания разорвала с ним контракт и передала материалы инцидента в МВД.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курьера, который ударил пенсионерку ногой в лицо в Новосибирске, уволили из службы доставки. Об этом 3 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«Компания решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные незамедлительно переданы в МВД», — отмечается в заявлении компании.

В компании подтвердили, что в момент инцидента мужчина не осуществлял доставку и не предоставлял услуги. Пострадавшей женщине-пенсионерке пообещали оказать всю необходимую поддержку, а также провести дополнительный анализ внутренних процедур, связанных с деятельностью курьеров.

В среду прокуратура Новосибирской области заявила, что в одном из подземных переходов города произошла атака на пожилую женщину. На видеозаписях видно, как женщина смотрит в свой мобильный телефон, когда к ней сзади подходит курьер с сумкой. Внезапно курьер наносит удар ногой в лицо женщины, от которого она падает на пол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Битва за наследство: женщина судится с родителями покойного мужа-гея*
18:30
Отдых в Тверской области на Новый год оказался сопоставим по цене с туром в Египет
18:22
Ушаков: бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине
18:15
Межзвездная комета 3I/ATLAS пульсирует: ученые спорят о «сердцебиени» пришельцев
17:50
В Кремле раскрыли программу визита Путина в Индию
17:42
«Особенно любит чебуреки»: любимое блюдо Уиткоффа в России

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео