Отдых в Тверской области на Новый год оказался сопоставим по цене с туром в Египет

Стоимость новогодних поездок в Тверскую область стремительно растет. Две ночи в загородном отеле региона для семьи из трех человек обойдутся в сумму от 81 до 164 тысяч рублей. Об этом пишет aif.ru.

Для сравнения, трехдневная поездка в Великий Устюг к Деду Морозу стоит в среднем 150–200 тысяч рублей. При этом неделя в Устюге выходит примерно в 300 тысяч — сумма, сопоставимая со стоимостью недельного тура «все включено» в Египет.

Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время личной встречи глава государства пожелал Королеву успехов на новом месте работы и подчеркнул его профессиональные качества. Путин отметил, что Королев занимает высокий пост в одном из ключевых федеральных ведомств и успешно справляется с задачами, после чего предложил ему попробовать свои силы на региональном уровне и возглавить Тверскую область.

