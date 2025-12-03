Рютте заявил о якобы успехах Украины в борьбе с коррупцией

Элина Битюцкая
Генсек НАТО выразил уверенность в действиях Зеленского, несмотря на серию громких скандалов.

Есть ли у Украины успехи в борьбе с коррупцией

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично поддержал антикоррупционные усилия украинских властей. Об этом он заявил 3 декабря, отвечая на вопросы о коррупционных скандалах в стране.

«Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают», — сказал Рютте, чьи слова приводит Clash Report.

Он также подчеркнул свою уверенность в действиях лидера киевского режима, заявив, что Владимир Зеленский якобы предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции на Украине.

Это заявление прозвучало на фоне череды громких антикоррупционных разбирательств.

Так, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило схему отмывания около 100 миллионов долларов в энергетике, а в конце ноября прошли обыски у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в пособничестве агрессивной войне.

Сам Ермак был уволен Зеленским 28 ноября, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о влиянии успехов ВС РФ на ход переговоров с США.

