Рейс экстренно севшего в Домодедово Boeing 777 запланировали на 5 декабря

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 18 0

Для выполнения перелета выделили резервный борт.

Экстренная посадка рейса Москва — Пхукет. Что известно?

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После аварийной посадки в Домодедово 3 декабря рейс авиакомпании Red Wings Москва — Пхукет перенесли на 01:40 мск 5 декабря. Об этом 4 декабря сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

«Вылет запланирован 5 декабря в 01:40 мск на резервном самолете», — уточнили в компании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после авиаинцидента, а Росавиация инициировала расследование ЧП. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, летевший из Москвы на Пхукет самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings экстренно сел в Домодедово в 22:53 по московскому времени. На борту находились 425 человек, среди которых 415 пассажиров и 13 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самолет примерно час кружил в небе, сжигая топливо перед посадкой. По предварительным данным, причиной аварийной посадки могли послужить проблемы с двигателем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:46
Рейс экстренно севшего в Домодедово Boeing 777 запланировали на 5 декабря
3:27
Кошка спасла семью с детьми от змеи во время отпуска на Бали
3:08
Ловушка за четыре миллиона: с машино-места москвича невозможно выйти из авто
2:49
Город против вони: Петербург вводит единицу измерения запахов
2:31
«Помогите!»: Валерия и Иосиф Пригожин застряли в лифте
2:11
Напал, плюнул, разбил зеркало: чем еще отметился курьер-агрессор из Новосибирска

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали
Пегова встретилась с 90-летней Фрейндлих в Санкт-Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео