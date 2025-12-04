Стубб призвал готовиться к миру на Украине на не устраивающих Киев условиях

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 38 0

Политик уверен, что требования украинской стороны вряд ли выполнят.

Стубб об условиях мира на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил MTV Uutiset о необходимости подготовиться к завершению конфликта на Украине и подчеркнул, что это произойдет на условиях, которые вряд ли устроят киевские власти.

Мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо представлять собой некий компромисс, отметил глава государства.

«Реальность также такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние четыре года, вероятно, не будут выполнены», — добавил Стубб.

По его словам, требования Украины, скорее всего, выполнены не будут.

Кроме того, Стубб затронул вопрос упоминания Финляндии в первоначальном американском проекте урегулирования на Украине из 28 пунктов.

«Финляндия, вероятно, была упомянута, потому что у нас одни из самых сильных вооруженных сил в Европе», — предположил президент.

Также он выразил мнение, что США хотят от разрешения ситуации на Украине получить экономическую выгоду.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин вечером 2 декабря встретился в Москве со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Разговор продолжался около пяти часов. Ушаков сообщил, что стороны обсудили территориальный и ряд других вопросов. Он отметил конструктивный характер переговоров и уточнил, что подробности принятых решений не разглашаются по договоренности сторон.

