Роскачество нашло в Лабубу токсичное вещество

Александра Якимчук
Есть вопросы и к маркировке многих игрушек.

Чем опасны Лабубу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Роскачество: в Лабубу обнаружили токсичное вещество диоктилфталат

Роскачество обнаружило в одной из игрушек Лабубу превышение содержания токсичного вещества — диоктилфталата. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В организации уточнили, что провели целую группу тестов, в том числе и на токсичность. Выяснилось, что из 13 проверяемых игрушек в одной было обнаружено превышение диоктилфталата: 2,9 миллиграма на литр при норме не более двух миллиграммов на литр.

«Основная опасность — токсичность для репродуктивной системы и развития. Он нарушает работу гормональной системы, в частности, имитирует или блокирует действие женских половых гормонов. Это особенно опасно для детей и беременных женщин. Для мальчиков при частом контакте с веществом есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов... Также диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы...» — подчеркнули в Роскачестве.

В исследовании принимали участие игрушки, приобретенные в разных местах и по разной стоимости. И лишь одна игрушка позиционировалась как оригинальная. Тест на токсичность она прошла, а вот на качество пошива, как и многие другие, нет. В этой игрушке были не обрезанные концы нити.

Кроме того, у многих Лабубу обнаружены нарушения маркировки.

Важно и то, что изначально эти фигурки позиционируются не как игрушки для детей, а как сувениры и аксессуары, что позволяет обходить более строгие нормы закона о продукции, предназначенной для несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как детские игрушки могут навредить здоровью ребенка.

