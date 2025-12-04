Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Подозрения на мужчину упали после проведения ДНК-теста.

Отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу

Фото: www.globallookpress.com/ Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой

В штате Оклахома расследуется чудовищный случай сексуального насилия над несовершеннолетней, который прокуроры называют одним из самых тяжелых за последние годы. Девочка в 11 лет родила ребенка дома, без какого-либо наблюдения врачей, а ДНК-тесты показали: отцом новорожденного является ее отчим. Об этом пишет Mirror.

Следствие установило, что девочка не посещала врача более года — весь период беременности прошел без медицинской помощи. Это, по словам помощника окружного прокурора Джанет Хатсон, указывает на длительное и сознательное сокрытие преступления взрослыми, которые должны были защищать ребенка.

Дастин Уокер был арестован и обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней. После получения результатов ДНК прокуратура уточнила обвинения, заявив, что преступления происходили в течение нескольких месяцев — с января по август.

Мать девочки, 33-летняя Шери Уокер, также взята под стражу. Ее обвиняют в содействии сексуальному насилию и пренебрежении обязанностями по защите ребенка. Пара первоначально утверждала, что не знала о беременности, однако следователи называют эти заявления попыткой скрыть происходящее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Кормили кипятком: пациентов элитного рехаба в Подмосковье не лечили, а калечили
21:59
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
21:49
Собянин: ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций метро
21:36
Посольство РФ отвергло обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери
21:28
Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят
21:20
В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости