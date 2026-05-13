«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Контракт с актрисой уже подписан, она приступила к репетициям.

Екатерина Волкова нашла новую работу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Екатерина Волкова после скандального увольнения получила работу в Театре сатиры

Актриса Екатерина Волкова, которую месяц назад уволили из Театра комедии с провокационной формулировкой «старая», нашла новую работу. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Знаменитость объявила, что теперь будет играть в Московском академическом театре сатиры.

«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала звезда «Ворониных» под видео, где танцует с трудовой книжкой на фоне театра.

По данным СМИ, контракт с Волковой уже подписан, и она приступила к репетициям. Однако пока неизвестно, войдет ли артистка в основной состав труппы или будет задействована в проектах на договорной основе.

Громкий скандал с увольнением Волковой из Театра комедии разгорелся в апреле. Тогда 44-летней актрисе руководство предложило ей «завершить сотрудничество», указав, что она не соответствует по возрасту для исполнения ролей 18-летних героинь в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Пигмалион».

Кроме того, у увольнения была еще одна причина — Екатерина отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились. В театре актриса отслужила почти десять лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
6:15
Украина превращается в испытательный полигон: ВСУ станут источником информации для военного ИИ
6:00
«Гиацинт-С» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
5:30
В Якутии пропал 14-летний подросток
5:25
Дышать тяжело, видеть невозможно: сильные пожары охватили Дальний Восток

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Пять человек спасли в Измайловском кремле, где вспыхнул мощный пожар
Названа причина смерти легендарного журналиста Владимира Молчанова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео