Украина превращается в испытательный полигон: ВСУ станут источником информации для военного ИИ

Пока украинскому командованию катастрофически не хватает живой силы, все большую роль в боевых действиях начинают играть технологии, прежде всего системы искусственного интеллекта и обработки данных. В Киев приехал глава американской компании Palantir, разработчик платформ, которые используются в современных военных операциях. Зачем Palantir понадобилась Украина и что боевики ВСУ могут получить от американцев, расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Украина для Алекса Карпа — идеальный полигон для обкатки новых военных технологий. Руководитель компании Palantir одержим идеей применения искусственного интеллекта в военных целях, считает это новым стратегическим оружием Запада, и видно, как горят его глаза на встрече с министром обороны Украины Федоровым. Испытания в реальных боевых условиях настолько ценны для Карпа, что он готов рисковать и делиться технологиями с аборигенами. Еще год назад он признался, что ВСУ уже пользуются его продуктом.

«Наша платформа дает возможность в реальном времени видеть происходящее на поле боя: планировать наступления и отступления, отслеживать действия противника и координировать операции. Некоторые места, где использовались наши технологии, подвергались бомбардировкам. Люди погибали. И в тот же самый день другие возвращались к работе. Это поражает», — заявил CEO компании Palantir Алекс Карп.

Что Palantir может дать Зеленскому? Возможно, доступ к системам управления огнем вроде Maven Smart System, презентация которой состоялась в марте этого года. Система видит сразу все цели (их могут быть тысячи), видит, чем, за какое время и с какой вероятностью их можно поразить, предлагает оптимальный вариант — в общем, работает как огромный штаб, только скорость принятия решения моментальная.

«Это революционно. Раньше это делалось примерно в восьми или девяти системах, где люди буквально перемещали данные об обнаружении влево и вправо, чтобы достичь желаемого конечного состояния. В данном случае — фактически замкнуть цепочку поражения цели», — сказал главный специалист Palantir по ИИ Кэмерон Стэнли.

А что Зеленский взамен может дать Карпу? В первую очередь Palantir заинтересован в огромном массиве данных с беспилотников ВСУ. Дело в том, что во время боев в Иране стало ясно — система еще сырая. Ее надо допиливать.

«Вот широко известная история как раз, когда Palantir принимал за цели нарисованные на бетонных взлетно-посадочных полосах тени от истребителей, соответственно, которые рисовал КСИР и вооруженные силы Ирана. И искусственному интеллекту Palantir нужны новые свежие данные. И единственное место, где он может собрать их в таком объеме и такого качества, это, конечно же, специальная военная операция», — отмечает основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Это действительно дорогого стоит — безо всякого риска получить информацию, за которую тысячи украинских операторов дронов уже заплатили своей жизнью и еще заплатят. Сотни тысяч видеороликов — как удачных, так и неудачных боевых вылетов с поражениями целей или промахами скормят искусственному интеллекту, и на выходе может получиться настоящий монстр.

Современные дроны все еще можно подавить с помощью систем РЭБ, да и то не всегда. Например, если беспилотник захватил цель машинным зрением до того, как попал в зону подавления, то РЭБ уже бесполезен. После того как Palantir получит видео со всех применяемых украинских дронов и с их помощью обучит искусственный интеллект, на фронте могут появиться абсолютно автономные беспилотники, которым не нужен оператор, которые сами ищут и поражают цели и подавить которые будет невозможно.

Одновременно с Карпом в Киев приезжал и Борис Писториус — министр обороны Германии, главного спонсора Украины на сегодняшний день. Писториуса заинтересовала украинская онлайн-платформа оборонных инноваций Brave1, на которой любой человек с улицы может предложить что-то полезное, и после одобрения на фронте это идет в серийное производство.

«Разработчики инноваций, которые представляют перспективные продукты, получают через эту платформу финансовую поддержку. Это выгодно всем участникам. Это позволяет рано внедрять их разработки на поле боя и тестировать их эффективность. И вы получаете быструю обратную связь о том, оказалась ли ваша инновация действительно успешной», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия намерена спонсировать эту систему и, соответственно, получить доступ ко всем разработкам. То есть учиться на чужих ошибках и использовать чужой боевой опыт, оплаченный чужой кровью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.