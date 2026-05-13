В селе Сунтар в Якутии пропал 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

По предварительным данным, он мог утонуть в реке Вилюй. Сообщение о пропаже поступило в полночь 12 мая. По словам родителей, в тот день мальчик играл у реки с друзьями.

На поиски подростка вышли два спасателя Сунтарского контрольно-спасательного пункта и девять местных жителей.

На реке Вилюй активная фаза ледохода началась с 9 мая — на восемь суток раньше нормы. Активная фаза затронула территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. В районе затороопасного участка Сата-Арыта отмечается разрушение льда. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже Вилюйска.

В начале апреля семилетний мальчик пропал без вести в поселке Новая Поварня в Белоярском районе Свердловской области. Ребенка искали всю ночь, но не нашли.

Еще один случай пропажи ребенка произошел в Пензенской области. Там велись поиски двух 14-летних школьниц, которые в один момент перестали выходить на связь. Спустя время их нашли живыми в соседнем регионе.

Также в прошлом месяце 19-летний сын чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной пропал без вести на западе Москвы.

В последний раз молодого человека видели на Мичуринском проспекте, затем связь с ним прервалась.

