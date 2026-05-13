Дышать тяжело, видеть невозможно: сильные пожары охватили Дальний Восток

В огне уже Амурская область и Приморье. Горят леса Еврейской автономной области. Полыхает трава вдоль трасс на Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. За ситуацией на Дальнем Востоке следит мой коллега, корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Такой пейзаж наблюдают жители сразу трех Дальневосточных регионов. Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономные области окутаны густым дымом. Лесные пожары настолько обширные, что в некоторых населенных пунктах ночью светло почти как днем.

— Это зарево от пожара. Пал, который идет со стороны Черняево, Киринского. Там поля.

Города окутаны смогом. С набережной в Хабаровске из-за дыма не видно противоположный берег Амура.

Основной удар стихии пришел со стороны Еврейской автономной области. Там горит чуть больше 26 тысяч гектаров леса.

«Так как ЕАО находится западней Хабаровска, то, соответственно, западным ветром задымление приходит в краевую столицу», — рассказывает синоптик Никита Перерев.

В Хабаровском крае горит почти четыре тысячи гектаров. Меньше, чем у соседей почти в семь раз, но легче от этого не становится. Особенно сложно на трассах. На некоторых участках автомобилисты не видят дальше капота.

Пожарные работают на пределе. Самые опасные очаги — в семидесяти километрах от села Улика-Национальное. Там горит сухая растительность, огонь подбирался к домам. Власти ввели запрет на посещение лесов по всему краю. Это не только мера предосторожности. В администрации уверены, что главные виновники пожаров — люди.

В Еврейской автономной области объявили настоящую охоту на поджигателей. Людям, которые помогу поймать нарушителей, обещают выплатить 300 тысяч рублей.

Пока пожарные борются с огнем, санитарные врачи пытаются понять, чем дышат люди. Роспотребнадзор ввел жесткий лабораторный контроль. Врачи уже фиксируют рост обращений с одышкой и приступами астмы.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшой дождь. Однако сразу после ожидается резкое потепление. Это может сильно помешать спасателям тушить пожары. Города и его трассы остаются в дымовом кольце, а люди стараются без необходимости не выходить на улицу.

