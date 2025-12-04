Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 110 0

Индийский премьер-министр Нарендра Моди лично встретит президента РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/ Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 4 декабря прилетел в Индию государственным визитом, который продлится два дня.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

По информации источника, сразу после прибытия в Нью-Дели российский лидер проведет неформальную встречу с премьер-министром Индии. На следующий день состоится официальная церемония с участием президента Драупади Мурму и Моди, после которой Путин посетит мемориал Махатмы Ганди.

Кроме того, готовится серия переговоров в узком и расширенном формате, а также участие двух лидеров в заседании российского индийского бизнес-форума. В этот же день Путин и Моди дадут старт вещанию телеканала RT Индия. В присутствии лидеров пройдет и церемония обмена 10 межправительственными и межведомственными документами.

В интервью индийским журналистам накануне визита российский президент отметил, что Москва и Нью-Дели выстраивают масштабный план сотрудничества в перспективных сферах — от технологий и космоса до атомной энергетики. Он также подчеркнул, что его отношения с Моди носят не только деловой, но и личный характер.

