В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

Жители Сочи Юлия и Ярослав Рыбины, считавшие себя гражданами СССР и отрицавшие существование Российской Федерации, осуждены за участие в запрещенной организации*. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Оглашен приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Все началось с остановки ГИБДД автомобиля с самодельным номерным знаком СССР 20 июня 2025 года. При проверке водитель и пассажир предъявили паспорта, водительские права и техпаспорт, оформленные как документы несуществующего государства, заявив, что не признают Конституцию и законы РФ.

УФСБ установило, что Юлия Рыбина не только состояла в запрещенной организации, но и агитировала других вступать в движение за восстановление СССР, обещая освобождение от налогов и штрафов.

В суде оба признали вину, но отказались от показаний.

Суд назначил наказание: 5 лет колонии общего режима для матери и 3 года для сына, с запретом на участие в деятельности общественных организаций в течение 3 лет после освобождения. Приговор еще не вступил в силу.

* — организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.