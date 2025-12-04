В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Мать и сын, предъявлявшие самодельные документы несуществующего государства, получили реальные сроки.

Приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Сочи Юлия и Ярослав Рыбины, считавшие себя гражданами СССР и отрицавшие существование Российской Федерации, осуждены за участие в запрещенной организации*. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Оглашен приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Все началось с остановки ГИБДД автомобиля с самодельным номерным знаком СССР 20 июня 2025 года. При проверке водитель и пассажир предъявили паспорта, водительские права и техпаспорт, оформленные как документы несуществующего государства, заявив, что не признают Конституцию и законы РФ.

УФСБ установило, что Юлия Рыбина не только состояла в запрещенной организации, но и агитировала других вступать в движение за восстановление СССР, обещая освобождение от налогов и штрафов.

В суде оба признали вину, но отказались от показаний.

Суд назначил наказание: 5 лет колонии общего режима для матери и 3 года для сына, с запретом на участие в деятельности общественных организаций в течение 3 лет после освобождения. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что адвокат Прилучного об апелляции на изменение места жительства сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Кормили кипятком: пациентов элитного рехаба в Подмосковье не лечили, а калечили
21:59
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
21:49
Собянин: ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций метро
21:36
Посольство РФ отвергло обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери
21:28
Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят
21:20
В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео