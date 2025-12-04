«Был против»: адвокат Прилучного об апелляции на изменение места жительства сына

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 54 0

Обстоятельства поменялись с момента разбирательства в суде.

Почему Прилучный подал апелляцию на место жительства сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Правозащитник Даниелова: в приоритете у Прилучного интересы его детей

Апелляционная жалоба актера Павла Прилучного на решение суда о месте проживания его сына Тимофея не призвана нарушить порядок, когда ребенок остается с матерью, актрисой Агатой Муцениеце. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила адвокат артиста Оксана Даниелова.

Правозащитник отметила, что поданная жалоба относится лишь к процессуальным нарушениям, которые допустил Головинский суд Москвы при вынесении первичного решения. Даниелова добавила, что Прилучный доволен тем, что его наследник проживает с матерью. Актер не собирается это менять.

По словам адвоката, приоритетными для Павла остаются интересы его детей.

«Он был категорически против обжалования решения суда по сути, так как полностью удовлетворен сложившейся ситуацией. Тимофей останется жить с мамой», — отметила Даниелова.

К тому же она добавила, что с момента разбирательства в суде обстоятельства поменялись: между Муцениеце и сыном установился «полный контакт», все обиды были урегулированы. Теперь школьник счастливо живет с матерью. Также до этого в рамках дела провели экспертизу, которая выявила причины временного конфликта между матерью и сыном.

Даниелова рассказала, что Прилучный и Муцениеце не поддерживают отношений, но актер действует в интересах общих детей, как и раньше.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прилучный обжаловал решение суда о месте жительства сына.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

