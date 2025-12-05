Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

До этого купившая квартиру певицы россиянка обратилась с жалобой в Верховный суд.

Лариса Долина предложила поэтапно отдавать деньги за кварт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина предложила поэтапно отдавать деньги за квартиру

Народная артистка России Лариса Долина предложила «поэтапно» отдавать деньги за квартиру. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Полины Лурье.

По его словам, в тот день, когда женщина, купившая проблемную жилплощадь, подала жалобу в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты знаменитой певицы с предложением о мировом соглашении.

Как утверждает защитник Лурье, поступило предложение «поэтапно» отдавать деньги за квартиру — без учета инфляции и в рассрочку. Такие условия Полину не устроили.

Отмечается, что Лурье уже оплатила налог на имущество за 2024 год. Женщина настаивает: она — добросовестный покупатель, поэтому хочет вернуть квартиру. Согласно заявлению адвоката Полины, она не намерена лично встречаться с журналистами. В ближайшее время Верховный суд рассмотрит ее жалобу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховный суд привлек дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о ее квартире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
13:39
Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
13:24
Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году
13:23
«Откликнется у каждого»: оперная певица Лагутина о своем видении песни Ave Maria
13:14
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
12:57
Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами

Сейчас читают

«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео