Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку

Лариса Долина предложила поэтапно отдавать деньги за квартиру

Народная артистка России Лариса Долина предложила «поэтапно» отдавать деньги за квартиру. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Полины Лурье.

По его словам, в тот день, когда женщина, купившая проблемную жилплощадь, подала жалобу в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты знаменитой певицы с предложением о мировом соглашении.

Как утверждает защитник Лурье, поступило предложение «поэтапно» отдавать деньги за квартиру — без учета инфляции и в рассрочку. Такие условия Полину не устроили.

Отмечается, что Лурье уже оплатила налог на имущество за 2024 год. Женщина настаивает: она — добросовестный покупатель, поэтому хочет вернуть квартиру. Согласно заявлению адвоката Полины, она не намерена лично встречаться с журналистами. В ближайшее время Верховный суд рассмотрит ее жалобу.

