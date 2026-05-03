Ремонт за 60 миллионов: как живет Полина Лурье в бывшей квартире Ларисы Долиной
Предпринимательница уже познакомилась с соседями.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Въехав в январе в квартиру, которой некогда владела народная артистка России Лариса Долина, предпринимательница Полина Лурье сразу же приступила к ремонту. Об этом женщина рассказала изданию aif.ru.
«Ремонт еще делаю», — сообщила Полина Лурье.
О том, какие именно работы и какой объем ей еще предстоит сделать, бизнесвумен раскрывать не стала. Но еще до того, как въехать в скандальную жилплощадь в центре Москвы, она говорила, что хочет сделать там ремонт в «современном стиле», переделав все полностью под себя.
По мнению агента по недвижимости Константина Муравьева, масштабный ремонт в элитной квартире Лурье может обойтись примерно в 60 миллионов рублей.
Кроме того, стало известно, что Лурье уже познакомилась с новыми соседями и описывает их как «чудесных» людей.
Былые же распри с народной артисткой предпринимательница вспоминает с улыбкой.
«Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет», — отметила Лурье в беседе с журналистами.
Что случилось с квартирой Долиной
Скандальная история с недвижимостью Ларисы Долиной началась в 2024 году. Тогда певица под влиянием телефонных мошенников продала свою элитную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров Полине Лурье, получив за нее 112 миллионов рублей.
Позже артистка заявила, что стала жертвой обмана, и пыталась оспорить сделку. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России окончательно подтвердил право собственности Лурье на жилье. В результате певица лишилась элитной недвижимости.
Ранее 5-tv.ru писал, что иск Ларисы Долиной о компенсации ущерба из-за квартиры передали в суд Москвы. Ответчиками по делу проходят несколько человек, в том числе осужденная из-за аферы с квартирой Долиной курьер Анжела Цырульникова, а также другие фигуранты этого громкого дела.
