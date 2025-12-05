От гаджетов до стильных аксессуаров: что подарить девушке на Новый год

URA.RU: идеи на Новый год на любой бюджет

Новый год — время, когда каждый ломает голову, какой подарок сделать любимому человеку. Редакция URA.RU составила список продуманных идей для девушек.

Чтобы подарок точно понравился, стоит проанализировать интересы и образ жизни человека, которого планируете порадовать на праздник. Так, активной девушке пригодится фитнес-браслет или термокружка, домоседке — уютный плед, а творческой натуре — набор для мастер-класса.

Следует заранее подготовить «не подарочный» список. То есть нужно обратить внимание на то, какие вещи человек использует ежедневно, но они пришли в негодность. Например, вместо старых запутавшихся наушников можно подарить новые беспроводные. При покупке гаджетов акцент лучше сделать не на бренде, а на качестве.

В список креативных подарков к Новому году вошли: аромасвечи, косметический набор, тапочки в виде зверюшек, розы в колбе, букет из сладостей, органайзер для аксессуаров, подушка с фото или надписью.

Если до праздника остались считанные дни, а подходящий подарок так и не нашелся, то лучший выход из ситуации — сертификат на SPA-процедуры. Такой сюрприз несомненно понравится каждой девушке.

