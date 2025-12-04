Маникюр на Новый год 2026: эксперт назвала топ-10 трендов текущего сезона

Владелец салона красоты Анохина: ручная роспись в моде новогоднего маникюра

Новый год Красной Огненной Лошади близко, а вместе с ним необходим и волшебный образ, диктующий тренды маникюра 2026-го. В предпраздничном топе нет кричащих рисунков, наклеек и неона. Об актуальных цветах, акцентах сезона и популярных техниках написало издание URA.RU.

Цвета новогоднего маникюра

В палитре этого сезона, по словам владельца салона красоты Элины Анохиной, глубокие, сложные цвета с переливами.

«Например, не кричащий красный, а темный бордовый, который при свете играет бархатным оттенком. Или не кислотный зеленый, а глубокий, почти изумрудный», — отметила она.

Среди приоритетных цветов красный и все оттенки бордо; изумрудный и темно-зеленый, а в контрасте с золотом он будет выглядеть дорого; черный в глянце, в виде френча или в качестве основы для ярких акцентов; нейтральные — молочный, теплый бежевый и серый.

Блеск и «металлические» вставки

Спрос на блестящие ногти сильно возрос в наступившем сезоне.

«Теперь это не плоские блестки, а сложные световые эффекты: втирки, магнитные лаки, плотный глиттер», — подчеркнула Анохина.

Для праздничного настроения можно добавить металлик. Его лучше носить как акцент или самостоятельный элемент. В числе распространенных техник следующие: втирка, эффект «кошачий глаз», крупный глиттер и блестки.

Дизайн с «эффектом льда»

Популярен дизайн ногтей «ледяная глыба», а его секрет в многослойности.

«Сначала наносится основа с блестками, затем рисунок, а сверху — прозрачный слой. Глянцевый топ „запечатывает“ дизайн, создавая иллюзию, будто узоры находятся внутри ногтя, как под толщей льда», — пояснила мастер.

Данная техника наиболее сложная, но вместе с тем и эффектная. При ее использовании создается объемный 3D-эффект.

Снежные и геометрические узоры

В этом сезоне лучше отойти от очевидной новогодней атрибутики, так как она не актуальна. При этом в моде ручная роспись, создающая индивидуальный образ.

Можно задуматься над рядом идей для рисунка:

Одна снежинка на одном-двух ногтях;

Абстракция, напоминающая трещинки на льду;

Минималистичный серебряный, золотой или черный френч;

Небольшие акценты с помощью страз или блесток.

Символ года со вкусом

Наступающий год Красной Огненной Лошади усиливает тренд на красную палитру, однако эксперт посоветовала отнестись к теме с особой внимательностью.

Лучше не делать прямые иллюстрации с конем на ногтях, поскольку это может стать безвкусным решением. Изящнее можно обыграть тему через цвет и ассоциации. Например, эксперт порекомендовала выбирать огненные оттенки, динамичные линии.

Французский маникюр

Теперь любимый многими френч активно переосмысливается. В него можно добавить цвет, блеск и переходы оттенков. Маникюр станет смелее, но сохранит аккуратность.

В моде 2026 года будет контрастный френч, благородный цветной и градиентный.

Игра текстур

Если в планах было попробовать сочетание матовой и глянцевой текстур, то в данный момент самое время. Все ногти можно покрыть бархатистым матовым лаком, а на один или два нанести блестящий, глянцевый узор. Контраст сделает маникюр более сложным.

Акцентный ноготь

Наиболее популярным является подход, в котором выделяется дизайн одного ногтя, чаще безымянного. При этом остальные пальцы выкрешены в однотонный цвет.

Также существует три стильные комбинации:

Бордовый тотал-лук с акцентом, когда все ногти покрыты глубоким бордовым лаком, а на одном — дизайн «ледяная глыба». Матовый черный с сиянием, где главный цвет — матовый черный. К тому же акцентный палец украшен золотым магнитным узором «кошачий глаз». Нюдовый с намеком. Например, все ногти в бежевом или молочном цветах, тогда как один выделяется серебряной снежинкой.

«Кровавый» маникюр для смелых

Для дерзкого и таинственного образа можно прибегнуть к так называемому «кровавому» или «вампирскому» маникюру. В его основе темный оттенок красного, кажущийся при искусственном свете практически черным, однако отливающий на солнце рубиновым.

Этот цвет чаще применяют в чистом виде с высокоглянцевым топом, усиливающим глубину и создающим эффект «жидкой смолы».

Роскошь нюда с золотом

Хорошим выбором для ценителей сдержанной эстетики станут теплые нюдовые оттенки — бежевый, молочный, мягкий розовый в качестве элегантного фона. Золото же выступит модным акцентом в этом тренде. Деталь, привлекающая внимание, может быть выполнена втиркой, фольгой у кутикулы или тонкой полоской.

