В ЮАР погибли 60 тысяч пингвинов: раскрыта причина массовой смерти

People: В ЮАР погибли 60 тысяч пингвинов

Более 60 тысяч африканских пингвинов погибли на отдаленных островах Дассен и Роббен у западного побережья ЮАР. Об этом сообщает Эксетерский университет, передает People.

Совместное исследование ученых и Департамента лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР показало: с 2004 по 2012 год на этих территориях исчезло более 95% некогда крупнейших гнездовых колоний.

По словам исследователей, основной причиной массовой гибели стало резкое сокращение кормовой базы. Соавтор работы доктор Ричард Шерли сообщил, что в 2004–2011 годах запасы сардин в регионе стабильно удерживались на уровне ниже 25% от максимальных значений.

«Это привело к серьезной нехватке пищи для пингвинов», — отметил ученый.

По оценкам, в этот период погибло около 62 тысяч птиц, большинство из которых просто не смогли пережить длительное голодание. Дополнительным фактором риска стала линька — физиологический процесс, во время которого пингвины лишаются старых перьев и не могут выходить в море примерно 21 день.

«В ходе эволюции они научились накапливать жир, а затем голодать, пока организм перерабатывает эти запасы», — объяснил Шерли.

Если до или сразу после линьки птица не находит достаточного количества пищи, она быстро истощается и погибает.

Ученый подчеркнул, что за последние три десятилетия численность африканских пингвинов уменьшилась почти на 80%. В исследовании отмечается, что на государственном уровне уже приняты меры по сохранению вида: создание искусственных гнезд, борьба с хищниками, спасение и реабилитация ослабленных птиц, а также запрет на коммерческий лов рыбы большими сетями в шести ключевых нерестилищах ЮАР.

«Мы надеемся, что недавние природоохранные меры, а также снижение объемов вылова сардин помогут остановить сокращение популяции и что у этого вида появятся признаки восстановления», — заключила доктор Шерли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.