Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги»

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Ограничения затронут только доступ с мобильных устройств.

Почему коды для входа на Госуслуги не будут приходить в СМС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Процесс поэтапного прекращения использования СМС-подтверждений для авторизации на портале «Госуслуги» запущен в России. Информацию об этом опубликовало Министерство цифрового развития РФ на официальном сайте ведомства.

В источнике отметили, что данный шаг обусловлен ростом мошеннических схем, в которых пользователи по ошибке передают полученные по СМС коды злоумышленникам. В связи с такой негативной динамикой было решено снизить зависимость сервиса от данного канала подтверждения личности.

В настоящее время ограничения затронут только вход с мобильных устройств. Так, на смартфонах и планшетах СМС-код больше не будет основным способом доступа. При этом в веб-версии «Госуслуг» для компьютеров возможность получения одноразовых СМС-кодов сохранится.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере МАХ. Известно, что с помощью чат-бота стала доступна и оплата штрафов, уведомление о подтверждении которой также появляется в диалоге. Пользователи могут самостоятельно выбрать, какие категории уведомлений предпочтительны для получения.

