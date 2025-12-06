Умер один из основоположников деконструктивизма архитектор Фрэнк Гери

Архитектор здания Фонда искусств Louis Vuitton в Париже Фрэнк Гери умер в 96 лет

Один из самых ярких и самобытных американских архитекторов, автор здания Фонда искусств Louis Vuitton в Париже и Музея Гуггенхайма в Бильбао, Фрэнк Гери скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на руководителя его аппарата Меган Ллойд.

Гери скончался в собственном доме в Санта-Монике в Калифорнии из-за непродолжительного респираторного заболевания.

Фрэнк Гери (имя при рождении — Фрэнк Оуэн Голдберг. — Прим. Ред.) родился в 1929 году в Торонто. В 1940-х семья переехала в Лос-Анджелес. До 1962 года он занимался проектированием торговых центров, пока не основал собственное архитектурное бюро и долгое время работал на подрядах у крупных застройщиков.

Широкая известность пришла к Гери еще в 1978 году, когда он построил себе дом в Санта-Монике, разобрав и переосмыслив обычное бунгало. Этот радикальный жест закрепил его репутацию новатора. Его ранние проекты критики описывали как «тревожное чувство удовлетворения» — нестандартные, резкие формы, будто находящиеся в процессе строительства.

Гери одним из первых начал использовать компьютерное проектирование, Он создал ряд знаковых зданий — Концертный зал Уолта Диснея (2003), Фонд Louis Vuitton в Париже (2014). Его работы отличались скульптурностью и эмоциональной выразительностью, нередко вызывая сравнения с архитектурой барокко.

Самым заметным проектом Фрэнка Гери стал Музей Гуггенхайма в Бильбао — облицованное титаном здание, открывшееся в 1997 году и ставшее мировым архитектурным событием. Проект не только преобразил провинциальный город на севере Испании, но и сделал Гери самым узнаваемым американским архитектором современности.

Сам Гери объяснял свои идеи бунтом против строгого модернизма. Позже он создал множество скульптурных проектов, включая Музей дизайна Vitra и «Танцующий дом» в Праге.

Несмотря на критику за «звездность» и смещение архитектуры в сторону брендинга, его работы воспринимали как возвращение эмоциональности и человеческого хаоса в архитектуру.

