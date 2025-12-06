Актера из «Эмили в Париже» Харриса задержали из-за наркотиков

Reuters: актера из «Эмили в Париже» Харриса задержали в Японии из-за наркотиков

Американского актера и драматурга Джереми О. Харриса, известного по сериалу «Эмили в Париже», задержали в аэропорту Окинавы в Японии по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как рассказал представитель таможни префектуры Окинава, 16 ноября сотрудники аэропорта Наха обнаружили в багаже Харриса 0,78 грамма вещества, которое позже идентифицировали как синтетический наркотик.

Актера взяли под стражу, его содержат в городе Томигусуку на юге острова. Против него начали официальное расследование.

В Японии строгое законодательство в сфере борьбы с наркотиками, любые попытки ввоза запрещенных веществ, даже в малых количествах, могут привести к уголовному преследованию.

