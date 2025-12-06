Крепкие отношения дружбы и союзничества: Путин поздравил Жапарова с днем рождения

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Президенту Киргизии исполнилось 56 лет.

Как Путин поздравил с днем рождения Жапарова

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин тепло поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения… Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры», — говорится в телеграмме от имени президента РФ.

Российский лидер признателен президенту Киргизии за радушный прием и гостеприимство в ходе недавнего государственного визита в Бишкек. Также в ходе беседы главы государств отметили крепкие отношения дружбы, союзничества и стратегического партнерства между странами, которые остаются неизменными.

Как сказал Путин в своем обращении, Жапаров по праву пользуется уважением народа Киргизии и авторитетом в мире. Он также отметил личный вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией. В конце телеграммы Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Владимир Путин был в Киргизии с 25 по 27 ноября, где провел переговоры с Жапаровым и участвовал в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Садыру Жапарову 6 декабря исполнилось 56 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел визит Путина в Киргизию. Страна — одна из трех бывших советских республик, где русский язык закреплен в качестве официального.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
The Telegraph: США избегают критики России в новой стратегии нацбезопасности
17:15
Илон Маск призвал к ликвидации ЕС и возвращению суверенитета отдельным странам
17:00
Тревожные звоночки: что указывает на склонность партнера к изменам
16:45
«Переживаем эпическое время»: Угольников о мировой борьбе против «русскости»
16:30
Крепкие отношения дружбы и союзничества: Путин поздравил Жапарова с днем рождения
16:15
Менее агрессивны: наличие собаки улучшает ментальное здоровье подростков

Сейчас читают

«От дома ничего не осталось»: последствия обстрела ВСУ центра Горловки
Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
Ни кофе, ни поцелуев, ни жвачки: стюардесса раскрыла строгие запреты на борту
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео