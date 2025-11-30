Пощечина Брюсселю: Орбан в Москве и намерен добиться исключения из санкций

Венгрия требует исключения из эмбарго ЕС на российские энергоносители и намерена углублять сотрудничество с Россией.

Визитом в Москву Орбан дал резкий ответ Брюсселю с курсом на разрыв с Россией

Несмотря на неодобрительное ворчание Брюсселя, самый украиноскептичный лидер ЕС Виктор Орбан снова был в Москве с делегацией. Несмотря на желание Евросоюза отказаться полностью от российских энергоносителей, Венгрия добивается исключения из этих ограничений.

И это звучная пощечина евробюрократам, как и визит. Кстати, венгры рассчитывают, что саммит России и США все-таки пройдет в Будапеште.  

А что, это одна из старейших западных столиц и в то же время близкая нам, благодаря совместному, пусть и непростому, советскому опыту. Можно по-разному относиться к этому этапу нашей истории, но наследие СССР, — это далеко не всегда плохо, особенно это видно в такие бурные времена как сейчас.

Когда в 90-е старательно разрушали все, что было «сделано в СССР», хватило мудрости сохранить СНГ — содружество, которое в свою очередь дало опору для создания других более тесных объединений, например, ЕврАзЭС или ОДКБ.

На этой неделе российский президент с государственным визитом был в Киргизии, она же председательствовала в ОДКБ. В Бишкеке к событию явно готовились, причем с упором на национальные традиции. Образ кочевников был раскрыт всесторонне и на всех этапах визита, начиная с аэропорта и заканчивая резиденцией, где проходили основные мероприятия.

При этом, что важно, Киргизия одна из трех бывших советских республик, где русский язык закреплен в качестве официального, помимо Белоруссии и Казахстана.

Важность этого президент отметил в интервью новой киргизской телекомпании «Номад ТВ», то есть «Кочевник ТВ», которая будет вещать на русском языке.

«Все-таки еще из Советского Союза нам достались в наследство вещи, которые являются непреходящими — это отношения между людьми, межличностные связи, уважение к культуре друг друга, к языку», — отметил Владимир Путин.

У Киргизии уникальное положение. Республика самая маленькая по площади и по населению, по сравнению с соседями, но она лежит в самом сердце Средней Азии, граничит и с Казахстаном, и с Таджикистаном, и Узбекистаном, и Китаем.

Если кто-то захочет сделать неприятно России и Китаю, то бить будут сюда — в Среднюю Азию, чтобы насолить сразу обоим. Так что региону предстоят непростые годы. Оттого такое внимание Москвы к укреплению отношений с нашими проверенными партнерами и поэтому так возрастает роль сил ОДКБ как зонтика безопасности для всего региона, который является одним из ключевых для безопасности всей Евразии.  

«Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления Коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения Коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — подчеркнул президент России.

