Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что наблюдает истерию и панику среди крупнейших дипломатов Европейского союза (ЕС) после заявлений главы МИД Польши Радослава Сикорского. Ранее польский министр обвинил Дмитриева и предпринимателя Илона Маска в стремлении «разделить Европу и использовать ее в собственных интересах».

После публикации обвинений Сикорский предложил пользователям соцсети выбрать между двумя путями: «капитуляцией» либо «возвращением былого величия». Дмитриев в ответ призвал европейских политиков заняться проблемами, которые, по его словам, они создали сами.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев в соцсети X.

Конфликт разгорелся на фоне критики Илона Маска в адрес Европейского союза. Ранее предприниматель опубликовал картинку с изображением флагов ЕС и нацистской Германии с подписью «Четвертый рейх». В ответ Сикорский в резкой форме посоветовал Маску «лететь на Марс», напомнив о нашумевшем танце бизнесмена на инаугурации Дональда Трампа.

Между тем Сикорский сообщил о намерении Польши, Германии и Норвегии приобрести у США ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму около пятисот миллионов долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что вне зависимости от политических изменений в Киеве западные страны намерены продолжать выбранную стратегию по Украине. По ее словам, западные стратеги требуют от Киева расширения мобилизации, включая снижение призывного возраста и привлечение женщин к службе. Она также провела параллели между текущей политикой западных государств и расовой доктриной Третьего рейха, направленной на уничтожение славянских народов.

