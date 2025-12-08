Дмитриев ответил на слова главы МИД Польши о «разделе Европы»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Министр ранее обрушился с критикой на спецпредставителя президента России и предпринимателя Илона Маска.

Дмитриев ответил на слова главы МИДа Польши

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что наблюдает истерию и панику среди крупнейших дипломатов Европейского союза (ЕС) после заявлений главы МИД Польши Радослава Сикорского. Ранее польский министр обвинил Дмитриева и предпринимателя Илона Маска в стремлении «разделить Европу и использовать ее в собственных интересах».

После публикации обвинений Сикорский предложил пользователям соцсети выбрать между двумя путями: «капитуляцией» либо «возвращением былого величия». Дмитриев в ответ призвал европейских политиков заняться проблемами, которые, по его словам, они создали сами.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев в соцсети X.

Конфликт разгорелся на фоне критики Илона Маска в адрес Европейского союза. Ранее предприниматель опубликовал картинку с изображением флагов ЕС и нацистской Германии с подписью «Четвертый рейх». В ответ Сикорский в резкой форме посоветовал Маску «лететь на Марс», напомнив о нашумевшем танце бизнесмена на инаугурации Дональда Трампа.

Между тем Сикорский сообщил о намерении Польши, Германии и Норвегии приобрести у США ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму около пятисот миллионов долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что вне зависимости от политических изменений в Киеве западные страны намерены продолжать выбранную стратегию по Украине. По ее словам, западные стратеги требуют от Киева расширения мобилизации, включая снижение призывного возраста и привлечение женщин к службе. Она также провела параллели между текущей политикой западных государств и расовой доктриной Третьего рейха, направленной на уничтожение славянских народов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:28
Косметика будущего уже здесь: какие уникальные компоненты производят в России
8:16
Минус 20 и без тепла: жители Ангарска мерзнут из-за аварии на ТЭЦ
8:00
Картошка с мясом и гниющий в желудке ужин во время сна: главные мифы о еде
8:00
Рекордный ажиотаж: билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали за миллион рублей
7:44
Дмитриев ответил на слова главы МИД Польши о «разделе Европы»
7:30
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео