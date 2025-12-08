Умный холодильник «заговорил» с девушкой и она оказалась в психбольнице

Жительница Великобритании, страдающая шизофренией, пережила тяжелый психотический эпизод после появления необычной надписи на экране ее умного холодильника. Как рассказал родственник девушки на Reddit, она решила, что устройство пытается установить с ней контакт или кто-то пытается взломать технику и обратиться к ней напрямую.

На дисплее бытового прибора внезапно появилось сообщение: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Именно эта фраза, по словам родных, вызвала у девушки паническую реакцию. В состоянии растерянности она сама обратилась за медицинской помощью и провела два дня в клинике под наблюдением специалистов.

Позже родственник выяснил, что тревожное сообщение оказалось элементом рекламной кампании телешоу. Он показал сестре скриншот с объяснением, и она подтвердила, что именно увиденная фраза спровоцировала ее страх.

Ранее в Псковской области задержали иностранца, который пытался необычным способом переправить в Латвию живых голубей. Об инциденте 4 декабря сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Как установили инспекторы при проверке грузовой фуры на пункте пропуска МАПП Убылинка, внутри кабины был спрятан чемодан, в котором находились пять живых птиц. Чтобы скрыть перевозку, мужчина засунул каждого голубя в носок, тем самым ограничив их подвижность и надеясь избежать обнаружения во время контроля.

