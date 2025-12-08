Умный холодильник «заговорил» с девушкой и она оказалась в психбольнице

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Британка приняла рекламное сообщение на экране за обращение лично к ней.

Чем опасны умные холодильники

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Великобритании, страдающая шизофренией, пережила тяжелый психотический эпизод после появления необычной надписи на экране ее умного холодильника. Как рассказал родственник девушки на Reddit, она решила, что устройство пытается установить с ней контакт или кто-то пытается взломать технику и обратиться к ней напрямую.

На дисплее бытового прибора внезапно появилось сообщение: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Именно эта фраза, по словам родных, вызвала у девушки паническую реакцию. В состоянии растерянности она сама обратилась за медицинской помощью и провела два дня в клинике под наблюдением специалистов.

Позже родственник выяснил, что тревожное сообщение оказалось элементом рекламной кампании телешоу. Он показал сестре скриншот с объяснением, и она подтвердила, что именно увиденная фраза спровоцировала ее страх.

Ранее в Псковской области задержали иностранца, который пытался необычным способом переправить в Латвию живых голубей. Об инциденте 4 декабря сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Как установили инспекторы при проверке грузовой фуры на пункте пропуска МАПП Убылинка, внутри кабины был спрятан чемодан, в котором находились пять живых птиц. Чтобы скрыть перевозку, мужчина засунул каждого голубя в носок, тем самым ограничив их подвижность и надеясь избежать обнаружения во время контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
В России пообещали снижение цен на курицу
11:12
Жена соратника Ермака открыла в США ювелирный бизнес премиум-класса
11:07
«Совершила ошибку»: родственница пресс-секретаря Белого дома о своем задержании
10:58
В Швейцарии предложили ограничить численность населения
10:50
На популярном туристическом пляже в Китае мужчина убил троих человек
10:42
Девушки от скуки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео