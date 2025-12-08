Девушки от скуки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Они действовали в разных районах города.

Фото: 5-tv.ru

В австрийской столице правоохранители раскрыли серию умышленных поджогов, которые в ноябре заставили жителей нескольких районов жить в постоянном напряжении. Об этом сообщает издание Die Kronen Zeitung.

По данным СМИ, возгорания фиксировались в районах Виден, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. Именно в Хернальсе полиция задержала двух участников — девушек 17 и 18 лет. Еще одна 18-летняя фигурантка в тот же день сама пришла в участок. На допросах все трое признали свою причастность к преступлениям.

Как установило следствие, причиной их действий стала банальная скука. Полиция связала с этой группой 18 эпизодов умышленного поджога. Материальный ущерб от их действий оценивается в шестизначную сумму. Девушки взяты под стражу.

В это же время в Лейпциге завершился процесс над 36-летним мужчиной, который также оказался причастен к серии поджогов. Как выяснил суд, он решился на преступления после того, как узнал о беременности и супруги, и своей любовницы.

Судья Катрин Сайдел указала, что сложные личные обстоятельства оказали на обвиняемого мощное психологическое давление, а пожар стал для него способом выплеснуть напряжение. Ранее мужчина работал пожарным, его жена тоже служила в пожарной части, однако из-за проблем со здоровьем он вышел на пенсию. Суд назначил ему наказание — три года и девять месяцев лишения свободы.

