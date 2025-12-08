В Швейцарии предложили ограничить численность населения

В Швейцарии получила широкий общественный отклик инициатива о введении максимально допустимой численности населения — не более десяти миллионов человек. Как сообщает Bloomberg, около 50% граждан страны согласны с предложением Народной партии и готовы поддержать его на референдуме.

«План правой Народной партии Швейцарии ограничить численность населения 10 млн пользуется поддержкой почти половины страны, согласно опросу», — говорится в публикации.

По данным СМИ, инициаторы смогли добиться вынесения вопроса на голосование, собрав свыше 100 тысяч подписей. Представители партии утверждают, что ускоренный прирост населения создает чрезмерную нагрузку на рынок жилья, транспортную систему и государственные сервисы. При этом федеральное правительство предупреждает, что такие ограничения могут нанести ущерб экономике и международным обязательствам страны.

В настоящее время численность населения Швейцарии составляет около девяти миллионов человек. Если она достигнет предельной отметки, страна вынуждена будет выйти из ряда международных договоров, включая соглашение о свободном передвижении с Европейским союзом.

По данным Bloomberg, голосование может пройти в июне 2026 года, однако власти пока не подтвердили точную дату.

Отмечается, что дискуссия о миграции остается в стране напряженной. В июле 2025 года мэр города Вигольтинген Франка Буркхардт заявила, что часть украинских беженцев, по ее словам, не ценит поддержку Швейцарии и ведет себя «как туристы».

