«В Токио на гастролях и не только»: Кэти Перри опубликовала первое фото с Трюдо
Не все поклонники знаменитости положительно оценили избранника певицы.
Кэти Перри опубликовала первое фото с новым возлюбленным Джастином Трюдо
Первое совместное селфи американской певицы Кэти Перри и ее нового возлюбленного, бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, появилось в интернете. Снимок на своей странице в социальной сети опубликовала сама артистка.
«Время в Токио на гастролях и не только», — подписала исполнительница.
Фото стало частью одной подборки с моментами из поездки в Японию. Там пара посетила бой сумаистов и полакомилась блюдами в местных заведениях.
Однако реакция подписчиков Перри была неоднозначной. Одни отмечали, что чувства пары друг к другу видно даже через опубликованные фото и видео.
Другие пока не смогли смириться с тем, что певица рассталась актером Орландо Блум, от которого в 2020 году родила дочь.
Третьи же возмущены тем, с кем именно исполнительница начала сроить новые отношения, так как остались недовольные последствиями политической деятельности Трюдо в Канаде.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной.
