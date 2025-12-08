«В Токио на гастролях и не только»: Кэти Перри опубликовала первое фото с Трюдо

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Не все поклонники знаменитости положительно оценили избранника певицы.

Новый парень Кэти Перри

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

Кэти Перри опубликовала первое фото с новым возлюбленным Джастином Трюдо

Первое совместное селфи американской певицы Кэти Перри и ее нового возлюбленного, бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, появилось в интернете. Снимок на своей странице в социальной сети опубликовала сама артистка.

«Время в Токио на гастролях и не только», — подписала исполнительница.

Фото стало частью одной подборки с моментами из поездки в Японию. Там пара посетила бой сумаистов и полакомилась блюдами в местных заведениях.

Фото: Instagram*/katyperry

Однако реакция подписчиков Перри была неоднозначной. Одни отмечали, что чувства пары друг к другу видно даже через опубликованные фото и видео.

Другие пока не смогли смириться с тем, что певица рассталась актером Орландо Блум, от которого в 2020 году родила дочь.

Третьи же возмущены тем, с кем именно исполнительница начала сроить новые отношения, так как остались недовольные последствиями политической деятельности Трюдо в Канаде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

