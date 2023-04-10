Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи

Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 77

Ароматный и тающий во рту творожный десерт станет изюминкой семейной пасхальной трапезы.

Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи

Фото: 5-tv.ru

Пасха из творога — всегда во главе праздничного стола в день Воскресения Христова. Это нежное, вкусное и полезное блюдо, которое многие любят с детства.

Чтобы угощение удалось на славу, стоит непременно выбирать продукты хорошего качества, а ключевые ингредиенты: творог, сливочное масло и сметану — с высоким процентом жирности. Вместо изюма и кураги можно использовать такое же количество других сухофруктов, орешков. Отлично подойдут чернослив, финики, вяленая клюква, фундук, кешью.

Шеф-повара Алиса Полунина и Дмитрий Ознобишин эксклюзивно для 5-tv.ru поделились своими фирменными рецептами быстрой творожной пасхи без запекания.

Алиса Полунина
Шеф-повар

Карамельная заварная пасха — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Оригинальное и простое в приготовлении блюдо займет всего 15 минут. По вкусу получается десерт, похожий на карамельный чизкейк.

Ингредиенты

  • Творог — 500 граммов
  • Вареная сгущенка — 1 банка
  • Сливки (жирность 33%) — 150 граммов
  • Сливочное масло — 150 граммов
  • Изюм — 100 граммов
  • Грецкий орех — 100 граммов
  • Ванильный экстракт

Способ приготовления карамельной заварной пасхи

  1. Творог протереть через сито. Повторить два раза.
  2. Взбить размягченное сливочное масло комнатной температуры, добавить в него измельченные изюм и орехи.
  3. Налить в сотейник сливки и добавить ванильный экстракт. Довести до кипения, но не кипятить. Затем добавить вареную сгущенку и промешать до однородной консистенции на среднем огне в течение 2-3 минут. Можно пробить блендером, если сгущенка не растворилась полностью.
  4. Добавить в полученную массу творог, снова поставить на огонь и проварить несколько минут. Также можно пробить ручным блендером, чтобы не было больших творожных кусочков.
  5. Соединить творожную массу с масляной и тщательно перемешать до однородной консистенции.
  6. Остудить в специальной форме для пасхи или глубокой тарелке. Предварительно застелить дно емкости мокрой марлей.
  7. Подвернуть концы ткани и поставить в холодильник на 24 часа.
  8. Можно украсить пасху оставшимися орехами и изюмом.

Творожная пасха-фондан с соусом из кураги — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Интересное прочтение традиционного десерта из творога с жидкой начинкой.

Ингредиенты

  • Творог — 500 граммов
  • Сметана — 1 столовая ложка
  • Сахар — 100 граммов
  • Сливочное масло — 10 граммов
  • Курага — 80 граммов
  • Апельсиновая цедра — 1 чайная ложка
  • Свежевыжатый сок апельсина — 70 миллилитров

Способ приготовления творожной пасхи-фондан с соусом из кураги

  1. Замочить курагу в воде за два часа до начала приготовления. Затем пробить блендером. Пюре должно быть гладким без крупных кусочков.
  2. Массу из кураги прогреть в сотейнике с одной столовой ложкой сахара и сливочным маслом до тех пор, пока крупинки сахара полностью не растворятся.
  3. Влить 30 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока и проварить соус еще одну минуту.
  4. Пока соус остывает, добавить в творог оставшийся сахар, сметану, апельсиновую цедру, влить оставшийся апельсиновый сок и взбить полученную массу.
  5. Выбранную форму для пасхи застелить плотной марлей, выложить половину подготовленного творога, сделав углубление в середине.
  6. В подготовленное место в середине творожной массы выложить оставшийся соус из кураги.
  7. Аккуратно распределить оставшийся творог по форме, чтобы начинка осталась внутри.
  8. Поставить в холодильник на всю ночь.
  9. Перед подачей освободить пасху от формы, перевернув ее вверх дном и слегка потянув за марлю.

Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар

Царская творожная пасха — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Мягкий, тающий во рту десерт порадует гармоничными нотами апельсиновых цукатов и сливочной ванили.

Ингредиенты

  • Творог — 500 граммов
  • Сливки
  • Сливочное масло
  • Сахар
  • Желтки — 2 штуки
  • Апельсиновые цукаты или изюм
  • Ванильный сахар
  • Свежая клубника для украшения готового блюда

Способ приготовления царской творожной пасхи

  1. Соединить в небольшом сотейнике сливки с обычным и ванильным сахаром, желтками и поставить на средний огонь.
  2. Постоянно помешивать венчиком, пока масса не загустеет до кремообразного состояния.
  3. Пока она остывает, протереть творог через мелкое сито. В протертую массу добавить подготовленные сливки.
  4. Сливочное масло, нарезанное кубиками, соединить с сахаром, взбить миксером пять минут, чтобы масса стала белой и пышной.
  5. Добавить апельсиновые цукаты или распаренный изюм по вкусу.
  6. Выложить в пасочницу, замотанную пищевой пленкой, накрыть сверху и отправить в морозилку до полного застывания.
  7. Достать перед самым праздником. Перед подачей на стол полить карамелью и украсить свежей клубникой.
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