Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи

Пасха из творога — всегда во главе праздничного стола в день Воскресения Христова. Это нежное, вкусное и полезное блюдо, которое многие любят с детства.

Чтобы угощение удалось на славу, стоит непременно выбирать продукты хорошего качества, а ключевые ингредиенты: творог, сливочное масло и сметану — с высоким процентом жирности. Вместо изюма и кураги можно использовать такое же количество других сухофруктов, орешков. Отлично подойдут чернослив, финики, вяленая клюква, фундук, кешью.

Шеф-повара Алиса Полунина и Дмитрий Ознобишин эксклюзивно для 5-tv.ru поделились своими фирменными рецептами быстрой творожной пасхи без запекания.

Карамельная заварная пасха — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Оригинальное и простое в приготовлении блюдо займет всего 15 минут. По вкусу получается десерт, похожий на карамельный чизкейк.

Ингредиенты

Творог — 500 граммов

Вареная сгущенка — 1 банка

Сливки (жирность 33%) — 150 граммов

Сливочное масло — 150 граммов

Изюм — 100 граммов

Грецкий орех — 100 граммов

Ванильный экстракт

Способ приготовления карамельной заварной пасхи

Творог протереть через сито. Повторить два раза. Взбить размягченное сливочное масло комнатной температуры, добавить в него измельченные изюм и орехи. Налить в сотейник сливки и добавить ванильный экстракт. Довести до кипения, но не кипятить. Затем добавить вареную сгущенку и промешать до однородной консистенции на среднем огне в течение 2-3 минут. Можно пробить блендером, если сгущенка не растворилась полностью. Добавить в полученную массу творог, снова поставить на огонь и проварить несколько минут. Также можно пробить ручным блендером, чтобы не было больших творожных кусочков. Соединить творожную массу с масляной и тщательно перемешать до однородной консистенции. Остудить в специальной форме для пасхи или глубокой тарелке. Предварительно застелить дно емкости мокрой марлей. Подвернуть концы ткани и поставить в холодильник на 24 часа. Можно украсить пасху оставшимися орехами и изюмом.

Творожная пасха-фондан с соусом из кураги — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Интересное прочтение традиционного десерта из творога с жидкой начинкой.

Ингредиенты

Творог — 500 граммов

Сметана — 1 столовая ложка

Сахар — 100 граммов

Сливочное масло — 10 граммов

Курага — 80 граммов

Апельсиновая цедра — 1 чайная ложка

Свежевыжатый сок апельсина — 70 миллилитров

Способ приготовления творожной пасхи-фондан с соусом из кураги

Замочить курагу в воде за два часа до начала приготовления. Затем пробить блендером. Пюре должно быть гладким без крупных кусочков. Массу из кураги прогреть в сотейнике с одной столовой ложкой сахара и сливочным маслом до тех пор, пока крупинки сахара полностью не растворятся. Влить 30 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока и проварить соус еще одну минуту. Пока соус остывает, добавить в творог оставшийся сахар, сметану, апельсиновую цедру, влить оставшийся апельсиновый сок и взбить полученную массу. Выбранную форму для пасхи застелить плотной марлей, выложить половину подготовленного творога, сделав углубление в середине. В подготовленное место в середине творожной массы выложить оставшийся соус из кураги. Аккуратно распределить оставшийся творог по форме, чтобы начинка осталась внутри. Поставить в холодильник на всю ночь. Перед подачей освободить пасху от формы, перевернув ее вверх дном и слегка потянув за марлю.

Царская творожная пасха — пошаговый рецепт

Фото, видео: 5-tv.ru

Мягкий, тающий во рту десерт порадует гармоничными нотами апельсиновых цукатов и сливочной ванили.

Ингредиенты

Творог — 500 граммов

Сливки

Сливочное масло

Сахар

Желтки — 2 штуки

Апельсиновые цукаты или изюм

Ванильный сахар

Свежая клубника для украшения готового блюда

Способ приготовления царской творожной пасхи