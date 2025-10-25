Недолго горевал: актер Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной

Личность новой пассии не раскрывается.

Новая возлюбленная Орландо Блума

Фото: www.globallookpress.com/John Patrick Fletcher

Актера Орландо Блума заметили в баре с новой возлюбленной

Актера Орландо Блума заметили в компании новой возлюбленной, вскоре после скандального разрыва с певицей Кэтии Перри. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам очевидцев, Блума видели в одном из лондонских баров за столиком с молодой брюнеткой. Пара беседовала и флиртовала, не скрывая взаимной симпатии.

Позже источник, близкий к актеру, уточнил, что Блум действительно состоит в новых отношениях. Личность новой пассии не раскрывается.

Отношения Блума и Перри длились около девяти лет. С 2019 года они были помолвлены, а в 2020 году у них родилась дочь. Однако в июне 2025 года пара официально объявила о расставании, сохранив намерение продолжать совместное воспитание ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри попала в объективы фотокамер вместе с Джастином Трюдо.

Папарацци удалось заснять певицу Кэти Перри и экс-премьера Канады на отдыхе в Калифорнии. Трюдо довольно красноречиво обнимал подругу на роскошной яхте у берегов Санта-Барбары.

