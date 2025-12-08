«Совершила ошибку»: родственница пресс-секретаря Белого дома о своем задержании

|
Она заявила, что чувствует себя несправедливо преследуемой.

Родственница пресс-секретаря Белого дома о своем задержании

Фото: www.globallookpress.com/John Marshall Mantel

WP: родственница пресс-секретаря Белого дома прокомментировала свое задержание

Уроженка Бразилии Бруна Кэролайн Феррейра, являющаяся матерью племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, прокомментировала сообщения о своем задержании американской иммиграционной и таможенной полицией. Ее слова приводит The Washington Post.

Феррейра, находящаяся в центре временного содержания в штате Луизиана, подробно рассказала, какие усилия предпринимала для поддержания теплых отношений с семьей Левитт, поскольку воспитывает общего ребенка с ее братом. Женщина подчеркнула, что именно Левитт она выбрала крестной матерью сына.

Она также сообщила, что весной дала согласие на участие ребенка в традиционной пасхальной охоте за яйцами, которую проводили на территории Белого дома, а в январе приложила серьезные усилия, чтобы присутствовать на свадьбе родственницы.

Феррейра призналась, что пребывание в тюремной форме и ожидание возможной депортации она воспринимает как унижение. По словам женщины, она провела почти всю жизнь в США, но, несмотря на это, Белый дом, как она считает, «представляет ее в образе преступницы».

«Я совершила ошибку, доверившись… Зачем они создают такую историю, я не могу себе представить», — заявила Феррейра в беседе с газетой.

Американский канал CNN ранее сообщал, что женщину задержали 12 ноября неподалеку от Бостона. Случай вызвал широкий резонанс, поскольку произошел накануне Дня благодарения и затронул семью высокопоставленного чиновника. Феррейру задержали за нарушение миграционного законодательства: срок ее визы истек еще в детстве, что формально считается гражданским правонарушением.

